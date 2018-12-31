Навколо тернопільського ставу бігали Санта-Клауси. ФОТО

31/12/2018 Розмір тексту:

Бігуни у костюмах Санта-Клаусів подолали у Тернополі близько 5-ти кілометрів. Забіг пролягав маршрутом учасників руху «Рандей» – навколо Тернопільського ставу.

Передувала забігу традиційна розминка, яку розпочали о 9.30. А о 10.00 близько півсотні бігунів у новорічних костюмах стартували. Маршрут пролягав набережною Тернопільського ставу.

Як повідомила співорганізаторка забігу Галина Федорович, проводять його у Тернополі традиційно перед Новим роком. Аналогічні забіги організовують також і в інших містах України. «Відомо, що такі забіги відбуваються і в сусідньому Львові, в Івано-Франківську, Харкові, Києві. У Тернополі костюмований забіг відбувається третій рік. Дистанція традиційна, як для учасників легкоатлетичного руху – «Рандей». До слова, організував забіг Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення разом із легкоатлетичних рухом «Рандей».

Нагадаємо, тернопільські рандеївці щосуботи долають близько п’яти кілометрів навколо ставу. Аналогічний маршрут обрали і для Нвоорічного костюмованого забіг, який організували задля популяризації спорту і здорового способу життя.

Софія Романська