Черговий раз наше місто навколішки та зі сльозами на очах зустрічає полеглих захисників. Сьогодні ангелами додому повернулися Росчіс Ігор та Махневич Назар.

Росчіс Ігор був призваний на службу призовом під час мобілізації Чортківським РТЦК та СП ще 8 квітня цього року. Служив навідником десантно-штурмової роти військової частини А1910.

Як кажуть його побратими, Ігор завжди у ході виконання бойових завдань був вірний військові присязі, а у боях за нашу Батьківщину виявляв стійкість та мужність…

Загинув Герой 20 вересня під час артилерійського обстрілу поблизу села Яцьківка Краматорського району Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям… У воїна залишилась матір, дружина, донька, зять та внук.

29-річний Махневич Назар загинув ще 5 травня у селі Цупівка Дергачівського району Харківської області.

Досі хлопець вважався зниклим безвісти, втім мама Героя зверталась до суду, щоб сина офіційно визнали загиблим, оскільки були свідчення його побратимів про загибель та місце поховання…

Як розповідає мама Світлана, Назар був надзвичайно патріотичним хлопцем. Дуже хотів служити у війську, втім мав зайву вагу та з першої спроби до армії його не взяли. Хлопець поставив собі ціль – схуд з 94 до 72 кг. Друга спроба виявилась вдалою. З 2017 року — декілька ротацій в АТО. А 13 лютого цього року подзвонив матері та сказав, що їде знову у свою військову частину, бо скоро буде війна… Матір не вірила до останнього…

Парастас за загиблим Махневичем Назаром відбудеться 28 вересня о 19 год. у рідному домі Героя за адресою: вул. Кн. В.Великого, буд. 14, кв. 47.

Парастас за загиблим Росчісом Ігорем відбудеться 28 вересня о 19 год. у рідному домі Героя за адресою: вул. Хичія, буд. 11, кв. 3.

Чин похорону Махневича Назара відбудеться у четвер, 29 вересня, об 11 год. в рідному домі Героя, а о 12 год. – у церкві Святої Покрови.

Чин похорону Росчіса Ігоря відбудеться у четвер, 29 вересня, о 14 год. в рідному домі Героя, а о 14:30 – в Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Джерело: Чортківська міська рада