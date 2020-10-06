Повторні випадки зараження коронавірусом почастішали на Тернопільщині. У деяких жителів краю діагностували COVID-19 удруге і втретє. Наукового пояснення таким фактам наразі немає.

«Вчені досі сперечаються, чи можливо вдруге заразитися коронавірусом. Я скажу свою думку. Думаю, як і при інших ГРВІ, імунітет при коронавірусній інфекції утримується протягом якось певного часу. Після чого він або зникає, або слабне. Другий варіант: вірус мутує і може вражати людину вдруге. Але в короткому проміжку часу, думаю, що вироблені антитіла будуть захищати людину. Відомості, коли людина вже хворіла повторно, це швидше за все фокуси тест-систем», – каже професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. Івана Горбачевського Василь Копча.

Додамо, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині сягнула 14 606. Майже десять тисяч жителів краю вже подолали хворобу.

Софія Романська