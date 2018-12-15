“Навіть воєнний стан не зупинив перманентного знищення цілих галузей національної економіки”, – Михайло Головко

За словами нардепа, аукціони з продажу стратегічних підприємств проводять наближені до терористів особи і продають у руки російських олігархів. У той самий час СБУ і прокуратура можуть лише заводи справи проти націоналістів.

– Я запитував Володимира Гройсмана: «Як він би хотів увійти в історію?» – Відповіді не отримав. Тому зрозумів, що Гройсман, як і попередні уряди, не хоче входити у історію, а прагне в неї «вляпатися». Так само як це зробили попередні корупційні уряди, розграбувавши нашу державу. Ми побачили цілковиту неспроможність чинної влади щось змінити. Вони лише тихо спостерігають за тим, як НАК «Нафтогаз» грабує українців, переказуючи їхні кошти на рахунки своїх родичів за кордон. У той же час, коли газ, власного видобутку, коштує 60 доларів, вони продають його для українського населення за 8 500 грн, а для промисловості – 15 000 грн. Це звісно – знищення економіки нашої держави. Усі сьогодні мовчать, коли бачать як Фонд держмайна і його керівник Трубаров, практично сепаратист, здійснює тотальний розпродаж стратегічно важливих державних об’єктів за безцінь. Таких, як ПАТ «Центренерго» та обленерго. Їхня оцінка в десятки разів занижена від собівартості. Днями у Чернігові продали Сіверський комбінат 25 % державних акцій, вартість яких більше 2 млн., за 38 тис. грн. Задумайтеся лише в ці цифри. Практично за копійки – це тотальний пограбунок, особливо в тих областях, де введений воєнний стан. Відтак, у Миколаєві днями продали з аукціону «Океан-судноремонтний» завод, який оцінюється в понад 6 млрд. – за 120 млн. Аукціон проводила дочка заступника Міністра Збройних сил ЛНР. Де СБУ, де прокуратура, уряд? Чому Гройсман не бачить, що російський бізнес душить українське суспільство? – обурився Михайло Головко.

Зазначимо, що свободівці ініціювали процес введення санкцій щодо російських олігархів, які знищують українську державу.