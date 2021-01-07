Різдвяне послання Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Тернопільської єпархії

Дорогі браття і сестри!

Христос народився!

У ці зимові дні ми, як і щороку, святкуємо одне з найвеличніших свят церковного року – Різдво Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Якби людина, яка ніколи не чула про Різдво Христове, потрапила у ці дні в будь-яке українське місто чи село, вона б відразу відчула радісний і святковий настрій, який панує серед людей, побачила б прикрашені будинки і площі, різні традиційні різдвяні заходи, вертепи, колядки і зрозуміла, що у православних християн України сьогодні велике свято. Але що б побачила ця людина, якби вона могла заглядати у наші душі? Що є найбільшою внутрішньою ознакою сьогоднішнього свята і чим цей день має відрізнятися від інших?

Свят. Григорій Ніський так говорить про Різдво Христове: «Перенесемося словом до Віфлеєму, який згадується у Євангелії: звернемо свій погляд до небесного воїнства, подивимось на славу Ангельську, послухаємо їх Божественного співу. Який же голос ми чуємо від них? «Слава у вишніх Богу», – взивають вони. А чому Ангели прославляють своїм голосом Божество, яке споглядається у вишніх? «Тому, – відповідають вони, – «що і на землі мир». Ось яке явище привело ангелів у радість: «на землі мир!» Земля, яка раніше була проклята, яка вирощувала терня і бур’ян, – країна війн, місце вигнання засуджених, – ця земля прийняла мир. О чудо! Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася (Пс. 84:12)».

Слова, які співали ангели під час земного народження Спасителя світу, і є тим станом світу духовного, що відрізняє ці дні від інших днів року. Адже вічна слава Божа, яка спонукає ангельські сили славити свого Творця, вилилась на землю тоді, коли до людей прийшов Спаситель світу. І ця слава Божа принесла на землю мир. Цей мир не означає, що війни чи ворожнеча між людьми припинились в один момент чудесним способом. Цей мир означає, за словами свят. Григорія, що під час земного народження Спасителя на землю прийшов мир Христів – люди отримали Того, Хто є Істинною Любов’ю, Світлом, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ (Ін. 1:9). Коли це Світло просвітлює людську душу, то виявляє все хороше і погане, що є в цій душі. І якщо людина проявить свою волю до викорінення зла в душі, яке вона побачить завдяки Світлу Христовому, тоді в серці запанує мир і сповниться третя частина гімну Різдва, який співали Ангели – між людьми настане благовоління, тобто прагнення творити благо і добро.

Дорогі брати і сестри! Минулий 2020-й рік заставив нас відмовитися від багатьох звичних для нас речей, коронавірусна хвороба, яка лютує по всьому світу і забирає життя людей, змусила нас переглянути спосіб життя і ставлення до власного здоров’я та турботи про його збереження. Навіть звичний для нас перебіг богослужінь теж мінявся, щоб зберегти життя та здоров’я наших парафіян. Таїнства та богослужіння, не міняючись по суті, міняли форму, щоб люди не зазнавали ризику захворіти страшною хворобою. І в такий період нам особливо важливо зрозуміти, що для нас стоїть на першому місці у святкуванні церковних свят, зокрема Різдва Христового. Чи для нас важливе дотримання зовнішніх атрибутів Різдва: ялинка, ходіння з вертепом, обмін подарунками, – чи важлива духовна радість від того, що на землі народився Спаситель світу.

Бо якщо ми помітимо, що для нас все свято полягало у застіллі та подарунках, то де ж у системі наших цінностей Господь Ісус Христос? А якщо ми радіємо народженню нашого Спасителя і тому, що в цей день на землю прийшов мир, який відкрив шлях на небеса для кожної людини, то всі зовнішні речі є просто виявленням нашої різдвяної радості, а не її причиною. Тому нам, як православним християнам, треба уникнути комерційного і споживацького ставлення до цього свята, а пробудити в наших душах істинну любов до новонародженого Христа.

А щоб ми це могли зробити, Господь посилає нам різні допоміжні засоби, бо все, що посилає Бог – подається нам на благо. Навіть ця страшна хвороба, яка лютує вже рік у всьому світі, є не покаранням чи виявом Божої жорстокості, як дехто може подумати, а виявом Божої любові. Адже завдяки карантину ми змогли відкласти наші життєві піклування і присвятити час молитві і роздумам про свої гріхи. А хто цього не зробив, то побачив, що не справи та важка праця йому заважали це зробити, а відсутність бажання та любові до Бога.

Нехай же Господь нам дарує у цей різдвяний час все потрібне, щоб ми змогли запалити у своєму серці істинну любов до Бога, подякувати Йому за Його благодіяння до нас грішних та за те, що Він прийшов на землю, щоб нас спасти від прокляття гріха і смерті. Знайдімо в собі щиру непохитну віру, подякуймо Господу Ісусу Христу за Його любов та несімо цю любов до всіх наших ближніх, особливо до тих, кому її найбільше не вистачає – до самотніх людей, до хворих, до сиріт. Нехай оте благовоління, про яке співали ангели, спонукає нас творити добро всім людям, що нас оточують. Нехай це добро виливається з наших сердець як плід Божої любові, яку приніс на землю новонароджений Христос Спаситель.

У ці дні Різдва Христового щиро вітаю зі святом духовенство Тернопільської єпархії та бажаю Божого благословення у всіх справах та Господньої допомоги у служінні на благо Помісної Церкви та українського народу. Вітаю новообрану місцеву владу та бажаю мудрості і зваженості у прийнятті рішень. Нехай думки про благо людей, які вам цю владу доручили, керують вашими вчинками, а рішення нехай завжди приймаються в дусі Христових заповідей. Вітаю наших захисників – українських воїнів, які дають нам змогу святкувати Різдво під мирним небом та пильно стоять на захисті України від окупанта. Нехай Господь вас укріпляє і захищає від усякого зла, молимось, щоб наступні свята ви могли святкувати зі своїми родинами, повернувшись із перемогою. Вітаю українську молодь та бажаю постійного саморозвитку та навчання нового на благо нашого народу та заради власного спасіння. Вітаю всіх православних християн нашої області і бажаю всім миру та любові у ці святкові дні. Нехай світло Віфлеємської зорі просвітлює наші душі та серця світлом Божого благословення та добра.

Нехай Христос Спаситель, що прийшов на землю спасти нас від вічної смерті, дарує всім нам душевний мир і настановить нас на шлях спасіння та творення добра заради Божої любові на віки вічні. Амінь.

Христос народився, славімо Його!

Різдво Христове, 2020/2021 рік, м. Тернопіль

Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький