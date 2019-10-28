Фанати рівненського “Вересу” понищили центральний стадіон у Тернополі.

Сталося це після сьогоднішнього матчу між рівненським клубом і тернопільською “Нивою”.

Про це повідомив Володимир Максимчак у Фейсбуці.

“Побував сьогодні на футболі!

НИВА ТЕРНОПІЛЬ та ВЕРЕС РІВНЕ!! Ну що сказати друзі! Це ЖАХ!! Ось так наше майно Тернопільського стадіону, а також самого Тернополя нищать фанати Рівного ‘Верес’. Наша поліція як завжди просто дивиться на це все і мовчить!!! Ну як так? Невже Вам все рівно?

Адміністрації стадіону пропоную для такої бидлоти зробити окремий ‘вольєр’ без сидінь, щоб ті тварини там перебували! ТЕРНОПІЛЬ чисте місто для адекватних людей!!!”, – написав чоловік.