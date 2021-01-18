Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Кременецького відділу поліції 24-річному мешканцю району. Молодик обікрав знайомого.

До співробітників поліції звернувся мешканець райцентру. Чоловік розповів, що його будинку пропали ювелірні вироби. Поліцейські з’ясували, що злочину причетний мешканець села Жолоби. Чоловік вже відбував покарання за скоєння крадіжок у місцях позбавлення волі, а вийшовши з в’язниці, знову почав коїти протиправне.

Крадіжці передувало розпиття алкогольних напоїв. Підозрюваний та жертва разом випивали у будинку. Зловмисник обрав момент, коли знайомий добряче захмелів та заснув. Тоді злодій обшукав будинок і знайшов у шафі ювелірні вироби – 4 золоті каблучки ланцюжок та сережки. Чужі речі поклав до кишені, а вже покидаючи помешкання, помітив на руці в господаря золоту печатку та зумів і її вкрасти.

Уникнути відповідальності за скоєне не вдалося, крадія розшукали працівники поліції. Його затримано в порядку статті 208 КПК України. За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України. Збути крадені вироби злодій не встиг, тож їх, після завершення усіх слідчих дій, поліцейські повернуть власнику.

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.