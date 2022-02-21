Вчора увечері під колесами невідомого автомобіля опинився житель Купчинецької територіальної громади.

ДТП трапилася на дорозі Городище-Зарваниця-Бучач. За попередньою інформацією, на момент аварії потрепілий, 1963 року народження, знаходився на проїжджій частині дороги. Його госпіталізували. Автівка, яка, ймовірно, травмувала чоловіка, не зупинилася.

Слідчі встановлюють місцезнаходження автомобіля-втікача і звертаються до усіх, хто приблизно з 20:00 по 20:30 проїжджав селом Ішків і має в автомобілях відеореєстратори, надати відео та допомогти встановити особу порушника. Анонімність гарантується.