Навіть не зрозуміла, як: шахраї виманили у чоловіка і жінки з Тернопільщини по 29 000 гривень

Правоохоронці Тернопільщини задокументували два факти шахрайства пов’язані з привласненням грошових коштів власників карткових рахунків. Після спілкування з додзвонювачами потерпілі втратили чималі суми.

Жителька Скалата розповіла, що псевдопрацівник банку зателефонував до неї під приводом розблокування інтернет-банкінгу. Жінка навіть не зрозуміла, як повідомила аферистові всю конфіденційну інформацію щодо свого електронного гаманця. Невдовзі їй надійшло сповіщення про зняття залишку в розмірі 29 744 гривень.

Ще одному заявнику повідомили, що хтось намагається привласнити його гроші. Аферист запевнив чоловіка, що кошти можна вберегти, однак для цього треба вказати дані власника. Як наслідок, розмова з псевдобанкіром обійшлася мешканцю Гусятина в 29 000 гривень.

Відомості про події працівники територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.