Навіть не спитали: автори підручника використали картини відомого художника з Тернопільщини без його дозволу

У підручнику з української мови використали картини відомого художника з Тернопільщини Олега Шупляка без його відома.

Про це митець на писав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Підручник “Українська мова. 6 клас”, 2021, Видавництво “Генеза”. Видання 2-ге. Вказаний тираж 37 739 примірників.

НІЯКОГО ДОЗВОЛУ АВТОР НЕ ДАВАВ і навіть не був повідомлений, натрапив випадково.

Як порадите вчинити – в черговий раз “панять і прастіть”? Але ж, ніби рухаємось до цивілізації?

Якщо в когось є сумніви щодо авторства Олега Шупляка – ці роботи неодноразово опубліковані з авторським підписом в правому нижньому кутку. Тут цей куток завбачливо обрізаний за принципом “нема підпису – нема автора і нема проблем.”, – пише Олег Шупляк.

У коментарях більшість користувачів радять митцю відстоювати авторські права у суді.