Ветерани сільського господарства Бучаччини відвідали усі підрозділи найбільш успішних компаній Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ».

Під час зустрічі вони відзначили, що в Україні таких підприємств є небагато. Гості наголосили: «Бучачагрохлібпром» та «ГАДЗ» це – найсучасніші технології, кваліфіковані працівники, якісна продукція та спільна робота в унісон задля найкращого результату.

– Сьогодні ми побачили європейський підхід до впровадження технологій, а яке смачне молоко – ціни йому немає! Приємно вразила компетентність працівників, керівників підрозділів. Дякую Петру Івановичу за запрошення й за те, що підібрав у свою команду таких хороших людей. Їхня спільна праця дала дуже щедрі плоди, – зазначив ветеран-аграрій Бучаччини Володимир Морозовський.

Ветеран сільського господарства Іван Мручковський наголосив на тому, що підприємства Петра Гадза, попри високий рівень, продовжують вдосконалювати.

– Ми у свій час досягали успіху тим, що впроваджували молокопровід, доїння в бідони – те, що було можливо на той час. А сьогодні бачимо, що прогрес на підприємствах Петра Івановича – незрівнянний. Він йде у ногу з світовими технологіями, вміє працювати з людьми та бачить перспективу. Сьогодні таких господарств в Україні є небагато. Роки йдуть, а Петро Гадз випереджує час. Дякуємо йому за те, що не забуває про нас, ветеранів сільськогосподарської галузі. Петро Іванович показав нам, чим сьогодні живе світ, адже досвід він запозичує у Європи, – наголосив Іван Мручковський.

Директор із садівництва фермерського господарства «ГАДЗ» Тарас Мельник подякував гостям за цікавість.

– Дякую, що знайшли час, щоб відвідати усі підрозділи ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» та познайомитися з колективом. Нам теж було цікаво дізнатися про ваш досвід, послухати, як було колись. Були раді показати Вам потужності наших компаній. Під керівництвом Петра Івановича ми намагатимемося робити все, щоб наша країна і ви поруч з нами були успішні, – зазначив Тарас Мельник.