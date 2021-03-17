Навіть не помітив: парочка ромів поцупила у юнака смартфон і 20 тисяч гривень. ФОТО

Жертвою зловмисників став житель села Буцнів. З викраденої у потерпілого картки лиходії зняли двадцять тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жителя села Буцнів про те, що в обласному центрі на залізничному вокзалі невідома жінка викрала з його рюкзака мобільний телефон та дві банківські картки з яких через декілька хвилин було знято майже 20 тисяч гривень.

Оперативно відреагувавши на звернення потерпілого, співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетні двоє жителів Закарпаття.

З’ясувалося, 19-річна зловмисниця, побачивши на Привокзальному майдані чоловіка, котрий один сидів на лавочці, очікуючи на електричку, підійшла до нього і стала залицятися. Потерпілий навіть не помітив, коли юнка вийняла з його рюкзака мобільний та банківські картки. Як згодом стало відомо, спритна крадійка разом зі своїм спільником – 23-річним жителем Ужгорода, з допомогою краденого мобільного отримали доступ до чужих банківських карток і вже за пів години в двох банкоматах зняли майже 20 тисяч гривень. Гроші встигли витратити, а телефон оперативники вилучили.

Зловмисникам інкримінують частину 1 статті 185 ККУ. Також поліцейські перевіряють їх на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Розпочато досудове розслідування.