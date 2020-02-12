Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували факт крадіжки мобільного телефону на території автовокзалу. Потерпіла навіть не зауважила, як невідома особа витягла з кишені майно.

Зі слів тернополянки, під час посадки в громадський транспорт, крадій непомітно викрав засіб зв’язку, який вона зберігала в кишені верхнього одягу. Зникнення телефону жінка виявила, коли прибула в пункт призначення.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що протиправне вчинив раніше судимий житель Теребовлянського району 1986 року народження. Підозрюваний зізнався, що викрадене майно він реалізував в ломбард в обласному центрі.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.