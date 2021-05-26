Фахівці відділення водолазних робіт управління ДСНС проводять роботи з підготовки до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах міських пляжів «Циганка», та «Дальній».
Водолази проводять обстеження дна ставу, чистять його від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання.
Як повідомляють Т1 Новини, з дна уже дістали вже кришку від молоковоза, штирі дерев’яні, труби, шини.
Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом.
Детальніше – у відео за посиланням.
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