Навіть кришку від молоковоза: що знайшли водолази на дні тернопільського ставу. ВІДЕО

Фахівці відділення водолазних робіт управління ДСНС проводять роботи з підготовки до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах міських пляжів «Циганка», та «Дальній».

Водолази проводять обстеження дна ставу, чистять його від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання.

Як повідомляють Т1 Новини, з дна уже дістали вже кришку від молоковоза, штирі дерев’яні, труби, шини.

Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом.

Детальніше – у відео за посиланням.