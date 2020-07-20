В останні дні в політичних кулуарах та ЗМІ інтенсивно обговорюють постать відомого в тому й числі за межами Тернополя коміка Віктора Гевка як ймовірного кандидата у мери Тернополя від партії Зеленського.

Власне, одне з облич “Ліги сміху” – комедійного актора серіалу “Одного разу під Полтавою” можна назвати віп-резидентом Володимира Зеленського на Тернопільщині. Саме йому колеги з 95 Кварталу доручили формування передвиборчого президентського штабу та згодом відбір кандидатів у парламент від Зеленського. Комедійний “кум” не надто напружувався, уникав політичної публічності, хоча міг запросто стати нардепом, але передоручив цю функцію старшому брату – бізнесмену Володимиру Гевку, який, зрештою, став нардепом та головою політичного осередку “Слуги народу” у Тернопільській області. Але остаточно відкараскатися від великої політики Гевку-молодшому не вдалося.

Напередодні місцевих виборів замаячила перспектива його висунення у мери Тернополя. Спробуємо пояснити чому.

Провал “слуг” і намісників

Незважаючи на перемоги у 3 з 5 округів на виборах до Верховної Ради та зайняття ключових посад у вертикалі влади тернопільські “слуги” не мають з чим йти до виборців. За рік вони не стали ні дієвими, ні впізнаваними, а далі залишаються в тіні Зеленського. Наприклад, рейтинг Андрія Богданця, який рік тому переміг у Тернополі, коливається в межах 3-5% відсотків. Не кращі справи й у інших мажоритарників.

Ще одне слабке місце тернопільської Зе-команди – призначені Зеленським намісники. Якщо Сопель був відвертим слабаком та неготовим до посади, то у чужака Труша – інші хиби. По-перше, він чужий для області та привів з собою чужинську команду. По-друге, Труш – абсолютно непублічний, а недолугі спроби вивести його у публічну площину ще більше показують його вади. І, нарешті, останнє, не менш важливе – постійні скандали, що супроводжують діяльність Труша. На фоні успішного та результативного Надала намісники Зеленського тьмяніють.

Зрозуміло, що з таким бекграундом “слуг” у Тернополі навіть не врятує поки що 20% рейтинг партії Зеленського. Тому закулісні торги, в яких на посаду мера від “слуг” кандидували збитий льотчик Богданець, амбітна та підкріплена фінансовою подушкою нардепка Марченко та бізнесмен Віталій Мариновський в Києві скасували. Марченко, попри потуги впливового серед слуг “сірого кардинала” Павлюка, так і не змогла отримати “добро” на кандидування.

Повернення до першоджерел

Власне, через відсутність вибору та маловідомість усіх кандидатів згадали про Гевка-молодшого. Віктор – безумовно яскравий та впізнаваний кандидат. Має свою нішеву аудиторію, яка багато в чому переплітається з ядром Зеленського. Тільки він може мотивувати людей, яких не цікавить політика, прийти на вибори і ще раз проголосувати за список партії Зеленського. А якщо дуже-дуже постаратись – й замахнутися та скласти конкуренцію непереможному Надалу. Як не парадоксально, але для тернопільської Зе-команди висування відомого коміка кандидатом у мери – це шанс зберегти рейтинг та завести пристойну фракцію в міськраду. Ось і весь розрахунок Зе-команди.

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