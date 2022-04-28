Троє бійців підрозділу добровольчого загону роти “Тернопіль” загинули вчора на фронті.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції області Олександр Богомол.

“Наші серця розбиті, наш розум холодний, наша відвага незламна, бо відступати нам нікуди, а наша помста буде відчайдушна до останньої краплі крові. Слова командира роти «Тернопіль» закарбувались назавжди: «навіщо ми якщо не буде України». Сьогодні підрозділ добровольчого загону роти «Тернопіль» та весь гарнізон поліціі Тернопільщини втратив на фронті трьох своїх побратимів. Герої не вмирають, наші друзі Рудий Сергій, Гогусь Тарас та Гудзь Михайло завжди будуть жити в наших серцях. Вони стояли за нашу свободу, герої вибрали життя вільної людини, відмовились від кайданів рабів. Вічна пам’ять та Слава Героям. Слава Україні”, – написав Олександр Богомол.

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