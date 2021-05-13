В Україні готують чудових ІТ-спеціалістів. Щороку їх кількість збільшується, а вони самі поповнюють колективи провідних компаній, що працюють, як на вітчизняному ринку так і закордоном.

Велика частка ІТ-фахівців це випускники так званих курсів і навчальних програм, що пропонують профільні компанії. Найуспішнішою в цьому плані є ІТ-академія від SoftServe, що за кілька років функціонування встигла видати понад 5000 сертифікатів про вдале завершення навчання. Ще одним бонусом SoftServe та їхньою унікальною відмінністю є сертифікація, котру вони пропонують за кількома напрямками.

Які види навчання пропонує ІТ-академія SoftServe?

Компанія SoftServe відома в Україні та за її межами, як одна з наймасштабніших. Філіали фірми розташовані у різних куточках світу та об’єднують понад 9000 працівників. Ідея створити ІТ-академію прийшла тоді, коли компанія стикнулися з браком кваліфікованих працівників. Тоді й прийшла думка пропонувати навчальні програми і заодно готувати справжніх професіоналів, що згодом залишатимуться на постійне місце роботи. Так і сталося. Щоразу після завершення чергового курсу, 50% випускників залишаються у SoftServe та долучаються до роботи над спільними проектами, детальніше про курси тут.

Про види навчання детальніше можна дізнатися на сайті компанії. Однак, виділимо кілька найпопулярніших напрямків:

Базовий курс. Його вибирають початківці, ті хто зовсім немає ніякого досвіду та бази знань і до кінця не впевнений, чи це справді та сфера в котрій варто починати кар’єру. Студентів вводять в курс справи, ознайомлюють з усіма нюансами галузі та різних її напрямках. Допомагають зрозуміти, як та в якій ролі рухатися далі.

Поглиблений курс. Ця навчальна програма відрізняється від базового курсу, адже вона більш поглиблена, спрямована не на ознайомлення, а на повноцінне навчання. Цей курс триває на порядок довше. Можна обрати певний напрямок в залежності від спеціалізації.

Марафон. Підходить для спеціалістів з кодування. Це дуже інтенсивна навчальна програма, що контролюється ментором. Для випускників марафону є можливість пройти сертифікацію.

Повну інформацію про курси та навчальні програми можна дізнатися завітавши на сайт ІТ-академії SoftServe https://career.softserveinc.com.

За якими напрямками можна пройти сертифікацію у SoftServe?

Сертифікація для ІТ-спеціаліста — це важливо. Це підтвердження того, що фахівець не стоїть на місці, навчається, вдосконалюється. Зрештою це документальне підтвердження конкретних навичок, завдяки чому роботодавці завжди охочіше розглядають такі кандидатури.

У SoftServe можна пройти сертифікацію за наступними напрямками:

.NET

JAVA

WEB UI

QC

PYTHON

TAQC

Якщо у вас є можливість пройти сертифікацію обов’язково погоджуйтесь. Це точно пришвидшить успішне працевлаштування, вигідно виділить вас серед інших спеціалістів. ІТ-фахівець точно буде знати свої можливості та власний рівень і відповідно знатиме, які проекти відповідають його знанням. Сфера інформаційних технологій — це безперервний розвиток, інновації, та постійне прийняття рішень. Якісне навчання — майже 100% успіху, а ІТ-академія його гарантує.