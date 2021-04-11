Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму і Державний навчальний заклад «Кременецький професійний ліцей» беруть участь у п’ятому Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України».

Це щорічний конкурс для навчальних закладів професійної освіти швейного профілю на найкращі колекції. Цього року свої заявки подали 66 закладів зі всієї України.

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно було створити колекцію одягу з 5-7 образів на тему «Fashion візитівка». Джерелом натхнення могли бути історико-культурні традиції та географічні особливості регіону, історія закладу чи студентський креатив. Усе це треба було відобразити у мудборді, ескізному ряді та лукбуці.

Студентів тернопільського училища на створення колекції «Зона комфорту» надихнув статус Тернополя, який місто отримало у 2020 році – «Молодіжна столиця України». Для одягу вони обрали м’які тканини, сучасний крій, який не обмежує рухів та створює особливу зону комфорту.

«Барокові споруди рідного міста, наче мереживо на тлі чудової природи, надихають на творчі ідеї в конструюванні одягу, – йдеться в описі колекції Кременецького професійного ліцею. – У представлених моделях наші майстрині спробували передати колорит рідного міста. Як Кременець, місто, в якому збережено давно минуле і яскраве сучасне, так і наша колекція показує зв’язок поколінь через моделювання одягу, традиційне мистецтво вишивки та сучасні модні тенденції».

Колекції, які надійшли на конкурс оцінюватиме професійне журі до складу якого увійшли дизайнери, виробники одягу, фешн-блогери, представники освітніх закладів. Також на сайті конкурсу до 18 квітня триватиме голосування за приз «Глядацькі симпатії». Тернопільське училище представлене серед конкурсантів під номером «40», а Кременецький ліцей – під номером «30». Результати конкурсу оголосять 21 квітня під час онлайн-трансляції фіналу змагань. Колекції, які займуть перше, друге і третє місця отримають дипломи та цінні призи від спонсорів проекту.

Фото із сайту конкурсу