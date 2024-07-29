Понад 150 000 гривень зникло з банківських карток жительки Тернопільського району після спілкування з невідомим. Співробітники Тернопільського відділення поліції встановлюють особу афериста.

Зі слів заявниці, до неї зателефонувала особа, яка представилася співробітником банку. Співрозмовник запевнив жінку, що на установу здійснюється кібератака, тому її банківські картки заблоковані. Аби розблокувати їх потрібно було підтвердити операцію через телефонний дзвінок, натиснувши «1». Потерпіла виконала умови, відтак з її рахунків невідомі зняли понад 150 тисяч гривень.

Слідчі поліції за фактом шахрайських дій відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.