Національний банк України має плани на розширення можливостей купівлі, представниками бізнес структур, валютних коштів, ці зміни скасують вимогу придбання коштів під зобов’язання

НБУ, поступове скорочення обмежень, подробиці цього рішення

В найближчому часі всі, без виключень, юридичні та фізичні особи-підприємців зможуть вільно, без зобов’язань, купувати валютні кошти для своїх фінансових потреб, але кількісний ліміт на іноземні гроші буде збережено. Більш детально ознайомитися з цим рішенням можна на cторінці сайту новин https://meta.ua/news/tag/nbu/.

Починаючи з двадцятого липня цього року, бізнес, як великий, так і малий, матиме можливість вільно купувати іноземну валюту, але, лише, в лімітованому розмірі, який становить сто тисяч євро або еквівалент грошових знаків інших країн на день. З цього ж числа скасовуються обов’язкові підстава та зобов’язання, не потрібно більше подавати до банку підтвердної документації. ”Ситуація на фінансовому ринку та в економіці поступово стабілізується, ми, також, будемо стабільно скорочувати наявні обмеження в банківській сфері. Скасування вимоги купувати валютні кошти, виключно, під зобов’язання є для нас пріоритетом в подальшій лібералізації валютного ринку країни. Так нами було прийняте рішення про поступове скасування цієї вимоги. Це дає нам можливість повністю контролювати ситуацію, тверезо оцінити вплив наших дій на загальний стан банківської системи та ринку валют”, – заявив напередодні заступник Голови Нацбанку країни Гелетій Юрій.

НБУ, дійсна чи умовна стабільність основних курсів валют

Звичайно, багато читачів нервово засміються, ознайомившись зі словами банкіра, особливо в частині про стабільну економіку. Посадовець явно не розуміє, що відбувається в світі в умовах пандемії. Але все-таки, надія на дійсну стабілізацію валютних курсів є. Наступні кроки з повної відміни всіх обмежень, плануються після аналітичного аналізу впливу сьогоденних послаблень на загальний стан валютного ринку держави. Якщо наслідки будуть позитивні, то лібералізація продовжиться і стабілізація також.