Нацгвардійці Тернополя вітали жителів обласного центру із зимовими святами передбаченнями. Акцію влаштували біля головної ялинки міста.

Напередодні Нового року гвардійці 2 Галицької бригади Нацгвардії України провели флеш-моб, під час якого пропонували перехожим дістати собі передбачення на наступний рік. До галицьких гвардійців доєднались і військовослужбовці Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ, що на Київщині.

«Немає нічого приємнішого, ніж якийсь невеличкий сюрприз напередодні свята. Ось я витягнула наступне: «даремно не віриш в чудеса, вони ж поруч, та ще й всюди». І це справді так. Мене посміхнуло. Хочеться побажати і всім іншим, щоб вони озирались навкруги та помічали прекрасне у дрібницях», – розповідає жителька міста Наталія.

Начальник відділення інформації і комунікації підполковник Віктор Воскобоєв розповів, що до проведення акції готувались ретельно. Такі незвичні акції відбувались біля головних ялинок міст Західної України, де, зазвичай, збираються не лише містяни, а й гості.