Тернопільські нацгвардійці провели урок для ліцеїстів і старшокласників. Військовослужбовці ділилися досвідом, а також заохочували юнаків і дівчат до служби у Збройних Силах України.

На шкільному подвір’ї старшокласники мали змогу оглянути похідну машину-друкарню та карету швидкої медичної допомоги, що обладнана усім необхідним для виконання реанімаційних дій. Інструктори з бойової підготовки знайомили школярів із азами надання домедичної допомоги та розповідали про вибухонебезпечні предмети. Свої вміння демонстрував і кінолог бригади, молодший сержант Павло Слащов разом із своїм вихованцем, бельгійською вівчаркою Джоні. “Сильна та витривала собака, здатна працювати майже за будь-яким напрямком: пошук за запахом, слідова робота, затримання та конвоювання тощо. Сьогодні цю породу дійсно можна побачити практично у кожному кінологічному підрозділі. Вівчарка дуже жвава та готова до роботи в будь-який момент”.

У Тернополі гвардійці 2 батальйону бригади проводили заняття для курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Щоправда, курсанти щоденно стикаються із військовою справою, тому основний фундамент знань вони вже мають. Тому гвардійці мали змогу поділитись з ними своїми практичними знаннями.