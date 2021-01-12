Нацгвардієць Марків, якого визволили з італійської в’язниці, став почесним жителем громади на Тернопільщині

На рідну Тернопільщину завітав на днях Віталій Марків, відомий незламністю духу та мужністю.

Його зустріли у Хоросткові, де присвоїли звання Почесного жителя громади. Також Віталію вручили посвідчення та подяку за мужність, повідомляє Терен.

Трепетними моментами зустрічі були спогади першої вчительки Віталія Машути С. І. та класного керівника Максимчук Н.І., а також зустріч з друзями-майданівцями. Окремим подарунком урочистостей стали різдвяне вітання від церковного хору Храму Пресвятої Євхаристії та митців культури Хоростківської громади, інформує пресслужба Хоростківської міської ради.

Нагадаємо, українського нацгвардійця Віталія Марківа виправдали судом в Італії за звинуваченнями в причетності до вбивства італійського журналіста та його російського перекладача 2014 року на Донбасі. А тепер він заочно арештований і оголошений у розшук у Росії.