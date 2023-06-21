Натішилися теплом: на Тернопільщину знову суне атмосферний

Атмосферний фронт з дощами і грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, погоду області визначатиме вночі поле пониженого атмосферного тиску, вдень – вплив холодного атмосферного фронту.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині передбачається хмарна погода з проясненнями.

«Вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 25 – 30° тепла. Через дощі та грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 23 червня вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 25 – 30° тепла».

Синоптики попереджають про складні метеорологічні явища цими днями. Через перепади температурних показників у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття.