У Тернополі днями відбулася акція проти дистанційного навчання.

Свою позицію телеканалу «Тернопіль 1» висловила Наталія Турецька, директорка Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації.

«Дистанційне навчання – це дуже зручно для таких людей, як я: коли я хочу підібрати години, до прикладу, чи дуже якісних спікерів, які знаходяться закордоном. Мені їхати з дому складно: або це займає багато часу, або це займає достатньо коштів. І мені тоді можна працювати дистанційно. Але я є сформована особистість.

Для дітей, які формуються, для дітей, які ростуть, дистанційне навчання – це не корисно, це шкодить. Окрім шкоди для фізичного здоров’я, тому що: гіподинамія, вимушене перебування «у чотирьох стінах», погана провітрюваність, навантаження на хребет, коли дитина сидить фіксовано перед монітором – це складність для тіла. Ми виснажуємо цим імунітет наших дітей.

Окрім того, виникає дуже велика загроза є й психічному здоров’ю цього покоління, яке вчиться дистанційно у свій шкільний вік. Чому? Тому що в такий спосіб дитина стає позбавлена комунікації з однолітками, позбавлена можливості когось наслідувати і для когось бути прикладом. Дитина стає позбавлена якісної можливості формуватися як особистість – і це небезпека, адже ми – люди, ми формуємося в соціумі. Так, комусь потрібне більш тісне спілкування з більшою групою людей, комусь – менше спілкування. Це залежить від того, які наші внутрішні характеристики, але так чи інакше, ми потребуємо собі подібних, аби сформуватися як особистість. Діти люблять дитяче товариство, діти його потребують. І діти будуть щасливими тільки тоді, коли вони будуть у своїх товариствах».