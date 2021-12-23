Заняття з боулінгу організували у Тернополі для людей 60+. Осилити гру допомагали професійні інструктори.

Заняття відбулося у рамках проекту «Насичене життя», який реалізовують у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Як зазначив керівник центру Віталій Харкавий, в рамках соціального проєкту «Насичене життя» сеньйори клубу 60+ на постійній основі мають можливість відвідувати різні розважальні заняття.

«Боулінг – це не лише вид розваги, а й серйозний вид спорту! Цей вид спорту дуже пoпулярний через свою гнучкість та простоту. Користь від гри отримують навіть аматори. Результат – це зміцнення зв’язок, спалювання калорій, а також відмінний настрій і нові знайомства. Тож запрошуємо людей поважного віку до нас на заняття».

Додамо, у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування регулярно проводять заняття для людей старшого віку. Долучитися до них можуть всі охочі особи 60+.