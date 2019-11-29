У Тернополі розпочалася активна підготовка до відзначення Новорічно-Різдвяних свят.

Зокрема, у центральній частині міста уже проводиться монтаж елементів Файного зимового містечка 2020, а незабаром працівники комунальних підприємств також приступлять до встановлення на Театральному майдані головної новорічної ялинки та святкових ілюмінацій.

Зі слів начальника КП «Тернопільміськсвітло» Олега Лехіцького, цьогоріч у конструкції ялинки замінено основу (стовбур), придбано нові гілки, які розміщуватимуться щільніше і виглядатимуть красивіше, та оновлено програми 3D-ілюмінації.

Файне зимове містечко у цьому році також зазнає деяких змін. Зокрема, на Театральному майдані та у сквері Чорновола розташовуватимуться: ковзанка, гірка для катання на сноутюбах, Резиденція Св. Миколая, сцена, будиночки зі святковою атрибутикою, фотозони та різноманітні атракціони. Відвідати Файне зимове містечко 2020 можна буде уже з 6 грудня.

Напередодні свят у Тернополі також освітять фонтани та прикрасять новорічною ілюмінацією центральні вулиці міста.

До слова, урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбудеться 19 грудня на Театральному майдані.