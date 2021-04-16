В закладах освіти Тернополя відновлюють повноцінне навчання для учнів 5-11 класів. Але робитимуть це поступово.

З 19 квітня у школах діятиме змішана форма навчання. Це означає, що школярі навчатимуться групами через день: 50% учнів класу йдуть до школи, а 50% – навчаються дистанційно, наступного дня перша група навчається дома дистанційно, а друга йде до школи.

Рішення про змішану форму навчання прийняли на засіданні оперативного штабу 16 квітня.

– В галузі освіти ситуація із захворюваністю на «Covid-19» залишається стабільною, – повідомила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки ТМР. – Два тижні тому на коронавірус хворіло 78 вчителів, зараз – 34, учнів – 45, а зараз 26. Стало також менших хворих у дитячих садках. Тому пропонуємо з 19 квітня організувати освітній процес для учнів 5-11 класів за змішаною формою навчання. Діти будуть вчитися групами, через день, 50% навчається в класі, 50% – дистанційно. Ситуація була обговорена з батьківськими комітетами. Більшість запропонували те, що я озвучила. Думки різні у батьків, як завжди, але ми брали до уваги побажання більшості, директорів, адміністрації, педагогів, учнів. Учні 1-4 класів навчитимуться очно, як і раніше. Дошкільні заклади також працюватимуть у звичному режимі. Учні позашкільних закладів, професійно-технічних училищ та Галицького коледжу також будуть вчитися очно. Якщо у подальшому ситуація не буде погіршуватися, тоді повністю перейдемо на звичайне навчання у школах.