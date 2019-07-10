Наступного року Україна матиме чергове вікно можливостей для посилення торгівлі з Європейським Cоюзом, і Уряд України готовий як до перемовин з цього питання, так і до реалізації нових можливостей.

Про це сказав Прем’єр-міністр України, лідер політичної партії “Українська стратегія Гройсмана” Володимир Гройсман в ефірі “Свободи слова” на телеканалі ICTV.

“Сьогодні 43% експорту ми продаємо на ринок ЄС. У нас є угоди про зону вільної торгівлі. В 2018 році ми переглядали квоти (експортні) і збільшували їх. У 2020 році відкривається можливість переглянути умови торгівлі, і ми працюємо над тим, аби ще розширити обсяг і горизонт торгівлі. Від цього виграє кожен громадянин. Це мій пріоритет”, – зазначив Володимир Гройсман.

Крім того, Прем’єр-міністр назвав головні завдання Уряду і майбутнього Парламенту, які можна вирішити завдяки новому вікну можливостей, що відкриється при перегляді Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. А це, на думку Прем’єр-міністра, захист України на міжнародній арені, забезпечення економічного зростання, формування збалансованого бюджету, зняття недоторканості з топ-чиновників та посилення можливостей України на європейському ринку.

Відповідаючи на питання “Чи зможе український Парламент стати стабілізуючим фактором для України”, Глава Уряду сказав, що Парламент має бути професійним та патріотичним.

“Наша команда пропонує чіткий план дій. 22 числа життя продовжиться. У нас будуть нові виклики. Наше головне завдання – забезпечити зростання, безпеку і завершити зміни, які дадуть людям нову якість життя”, – відзначив Володимир Гройсман.