Одразу декілька гучних політичних заяв та закидів у бік державних посадовців зробив настоятель Почаївської Лаври УПЦ МП під час проповіді на недільному богослужінні в монастирі 30 червня.

Відповідне відео з аудіозаписом літургії представники Лаври розмістили на своєму каналі в You-tube (див. з 3:27:30).

Замість релігійної проповіді Почаївський владика, не називаючи конкретних прізвищ, процитував чинного президента та назвав Томос про автокефалію ПЦУ «термосом», а екс-очільника нашої держави (а не президента Російської Федерації Владіміра Путіна) звинуватив у розпалюванні війни на Сході України. Місцевим же чиновникам проповідник взагалі дорікнув у, нібито, підкупі вірян УПЦ МП, котрі вирішили перейти до ПЦУ.

Не оминув архієрей УПЦ МП і євроінтеграційні процеси. На його думку, вступ України до НАТО та ЄС є неактуальним через низькі пенсії та відсутність заводів та фабрик.

Наведемо декілька цитат з агітаційного виступу настоятеля Лаври:

«…Наприкінці минулого року ми чули, як перша особа домагалася і, все ж таки, удалося їй неправдами все ж таки здобути Томос. Нинішній діючий Президент назвав коли він уже носився з тим Томосом, то він назвав, що він несеться з ним як з термосом… До чого привело те, що люди нецерковні, людина нецерковна, людина преступна… до чого привело, що вона почала втручатися в діла церкви?… »

«…це помиляється тільки Почаївська Лавра і Українська Православна Церква [УПЦ МП – прим. ред.], і що, помиляється весь православний світ, тільки екс-президент, а тоді – діючий, не помилявся? А що він зробив для нашої країни доброго? Розпалив війну на востоці, на сході, обіцяючи, що положить їй кінець… І все ми йдемо в ЄС і в НАТО. А які наші пенсії, які наші заводи і фабрики і тому подібне?…»

«…і глянемо сусіднє село – Дунаїв [місцева релігійна громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ на початку цього року – прим. ред.] Яким методом вони вигнали тих, які постійно ходили в храм? … спілкуючись з людьми з сусіднього села… люди невіруючі, які ніколи, в кращому випадку один раз в рік, на Пасху, приходили в церкву, вони проявили ініціативу, тому що були підкуплені. Ким? Першими особами як обласної адміністрації, так і районної…».

Раніше «За Збручем» повідомляв, що настоятель Лаври назвав «язичниками та безбожниками» тих, хто встановив свято Незалежності України.