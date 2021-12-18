16 грудня відома співачка Настя Каменських побувала у Тернополі.

Співачка була однією з запрошених зірок телепремії “Гордість Тернопілля”, повідомляє 0352.ua.

Під час свого перебування у Тернополі зірка відвідала дитбудинок “Малятко”, подарувавши його вихованцям – діткам із порушенням опорно-рухового апарату, спеціалізований апарат “Павук”. Про це зірка розповіла на своїй сторінці у мережі Instagram.

Як розповіл Настя, вона дізналась про те, що дитячому будинку потрібен саме такий апарат із соціальних мереж.

“Моя команда зв’язалася з директором, Кубей Інгою, щоб уточнити всю інформацію, скільки потрібно для покупки тренажера. Її відповідь вразила – “Будь-яка сума допоможе”. Мене дуже вразили ці слова. В них не було вимог, тільки радість від навіть найменшої допомоги. Коли ми знову уточнили повну вартість, нам знову ж-таки її не назвали, а просто вказали специфікацію потрібного їм “Павука”, – написала Настя.

Команда співачки замовила такий апарат. Анастасія була вражена теплим прийомом Співачка зібрала для діток невеличкі подарунки – книжки, іграшки. Коли спитали у керівниці дитбудинку, які саме ігри потрібні діткам, то там відповіли: розвиваючі.

“Як же цінно, що увага приділяється розвитку діток”, – підсумовує співачка.