На Тернопільщині цими днями випадатимуть дощі та грози. Температурні показники знизяться до 18-20 градусів вдень, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 12-14 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині через ймовірність сильних дощів і гроз оголошено штормове попередження.

«Дощі з грозами пройдуть у четвер в західних областях, вітер північно-західний, помірний. Ось цей дощовий циклон, який навіває ледь не жовтневу меланхолію, незабаром піде з України, не журіться. З найближчого понеділка відновиться спека, насолоджуємося поки що свіжістю», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи повідомили про зміну гідрологічної ситуації. Через добігання незначної хвилі дощового стоку, 13 – 15 червня в Дністрі на ділянці Галич – Заліщики очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1 м. над поточними вiдмiтками.