Наслідки ворожої атаки: чи безпечна вода у Тернополі?

Через наслідки ворожого обстрілу в Тернополі перевіряли воду централізованого постачання.

Фахівці Держпродспоживслужби Тернопільщини відібрали чотири зразки питної водопровідної води на відповідність вимогам державним санітарним правилам і нормам за мікробіологічними, органолептичними та фізико-хімічними показниками. За результатами досліджень, питна вода відповідає вимогам та є придатною до вжитку.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня результати моніторингу якості повітря показують, що ситуація повністю нормалізувалася. Перевищень шкідливих газів не зафіксовано в жодному районі міста.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують проводити заміри якості повітря та води у визначених точках.

Софія Романська