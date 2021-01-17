235 одиниць техніки готові долати наслідки стихії на дорогах області.

Про це повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Олег Продан. Втім, чи вистачить цього, щоб залишити проїзними усі дороги краю, питання залишається відкритим.

Протяжність усіх автошляхів області сягає п’яти тисяч кілометрів, 3522 кілометри – місцеві дороги, – каже Олег Продан. Майже півтори тисячі кілометрів – автошляхи державного значення. Усі дороги обслуговує чотири підрядні організації.

«Ми почали готуватися до зимового періоду завчасно, ще з літа. Заготували необхідні посипальні матеріали, підрядним організаціям були доведені ті плани. Підрядна організація кожен місяць звітувала нам, скільки вже заготовили матеріалів. Наразі заготовлено 25 тисяч тонн посипкових матеріалів, близько десяти тисяч тонн солі, також 30 тис. м. матеріалів снігозахисту, півтори тисячі знаків, 10 тис. віх, 235 одиниць техніки готові вийти на дороги області. У нашій області – близько 5007 кілометрів доріг. До 2019 року балансоутримувачам всіх цих доріг була служба автомобільних доріг, а з 2018 року дороги місцевого значення у кількості 3522 кілометри передали на обласну державну адміністрацію. Наше управління координує роботу і служби автомобільних доріг, і управління капітального будівництва. Наше завдання – утримувати дороги загального користування, державного і місцевого значення, усі п’ять тисяч кілометрів доріг».

У разі виявлення непроїзних доріг просять телефонувати на гарячу лінію облдержадміністрації або ж повідомляти державній службі з надзвичайних ситуацій.