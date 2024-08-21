Наслідки негоди: на Тернопільщині дерева впали на дорогу і житловий будинок

Протягом доби рятувальники Тернопільщини 17 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Зокрема, загасили п’ять пожеж, чотири з яких виникли на відкритих територіях. Горіла суха трава в селі Конопківка Микулинецької громади, селі Вигода Копичинецької громади, селі Вербівці Теребовлянської ОТГ та у Бариші – Бучацької. Окрім того, зайнялося сміття в господарській будівлі у Збаражі.

Надзвичайники двічі залучалися до ліквідації наслідків негоди. Вони здійснили порізку аварійних дерев, що впали на проїжджу частину дороги в селі Дмухівці Козлівської територіальної громади та на дах приватного житлового будинку в селі Великі Куськівці Борсуківської громади.

Також рятувальникам довелося десять разів вилучати гнізда небезпечних комах.