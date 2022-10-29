Народна депутатка Олена Шуляк побувала на Тернопільщині на фермерському господарстві «Гадз» та ознайомилася з його роботою.

Про свої враження від діяльності господарства та бачення того, що можна зробити для ще ефективнішої роботи українських фермерів – вона написала у мережі Facebook:

«Знайомилися з передовим в Україні виробником молока та плодових — фермерським господарством «Гадз», що на Тернопільщині. Починалося підприємство понад 10 років тому як соцпроєкт, бо в області був високий рівень безробіття. Вважайте, проект вдався — на сьогодні тут працює майже тисяча працівників з середньою зп у 28 тис грн, і які щорічно збирають 25 тисяч тонн фруктів для українського та закордонного ринків.

Маємо віддати належне: наші виробники дуже круті, але це не означає, що їм все дається легко, і вони не потребують підтримки. До прикладу, попри воєнний стан «Гадз» продовжує будівництво нових об’єктів та збільшує свої потужності, що гарантуватиме продовольчу безпеку нашої країни. Так роблять не лише вони. Як і не лише вони продовжують стикатися з корупцією в будівельній сфері. Україна потребує реформи містобудування у формі прийняття в другому читанні нашого законопроекту 5655. Бо це дозволить перевести всі процеси в цифровізовану прозору площину, і чиновники більше не зможуть вимагати хабар. Знаю, це точно буде. Наша ціль на сьогодні — пришвидшення процесу», – написала Олена Шуляк.