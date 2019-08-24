Вітання міського голови Сергія Надала з Днем Незалежності.

Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України – найбільше свято держави.

28 років тому ми проголосили Незалежну Україну всупереч волі геополітичних гравців, які просили нас відмовитися від своєї держави заради «світової стабільності».

Ми проголосили Незалежну Україну завдяки жертовності поколінь українців.

Ми проголосили Незалежну Україну заради наших дітей, заради майбутнього.

П’ять років тому українська армія, добровольці, волонтери захистили право українців бути собою. Зупинили масований наступ московського агресора. Нам бракувало амуніції, набоїв, міжнародної підтримки, але ми вистояли. Сьогодні нам знову говорять про те, що треба йти на компроміси заради «спокою і стабільності».

Ми знову маємо зробити вибір – бути або творцями історії, або її жертвами.

Країна має зробити вибір. Кожен з нас має зробити вибір.

Наше історичне завдання — зберегти Незалежність. Місія нашого покоління – довершити побудову сильної, заможної, держави вільних громадян! Я вірю, що ми можемо і що ми зробимо це, попри величезний зовнішній та внутрішній спротив!

Я впевнений, що Україна переможе, що кожен українець буде захищений, що наші діти матимуть гідне майбутнє.

З Днем Незалежності усіх Вас!

Слава Україні!

З повагою

Міський голова Сергій Надал