На превеликий жаль, знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину.

Перестало битися серце Захисника України Назарія Маланчія, мешканця села Блищанка.

Співчуття з приводу важкої втрати висловили у Заліщицькій міській раді.

“Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого.

Назавжди в строю, назавжди в наших серцях…

Вічна пам’ять Назарію!”, – ідеться у повідомленні.

У коментарях під дописом міської ради місцеві мешканці висловлюють співчуття з приводу загибелі захисника.

“Низький уклін рідним і близьким за кращого із кращих. Співчуття родині і близьким. Назарку, Ти віддав своє життя за нас, ми будемо в боргу перед Тобою і рідними. Пам’ятати будемо Тебе до кінця своїх днів. Ти наша гордість, Ти наша велика втрата. Спочивай, Героїчний сину нашої України. Вічна пам’ять”, – написала Ніна Маліновська.