Наш земляк здобув “срібло” на Чемпіонаті світу з гирьового спорту. ФОТО

Спортсмен Володимир Ризак повернувся з Чемпіонату світу зі “сріблом”. Юнак здобув друге місце в командній естафеті з гирьового спорту. У результаті отримав статус майстра спорту міжнародного класу.

Чемпіонат світу проходив в Угорщині. Там змагалися 450 спортсменів. Володимир Ризак виборов “срібло” і встановив особистий рекорд. Юнак родом із села Іванків Скала-Подільської громади. Як розповів його тренер Юрій Гуцул, за результатами змагань Володимир виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Наразі спортсмен готується до Кубка світу з гирьового спорту.

Нагадаємо, Володимир Ризак раніше здобув дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи та «бронзу» на Чемпіонаті світу. Хлопець — не лише успішний спортсмен, але й справжній патріот, нещодавно він повернувся із зони Операції об’єднаних сил.