Населення Тернопільщини з початку року скоротилося більш як на 5 тисяч осіб

24/12/2018 Розмір тексту:

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 1 листопада 2018 року, становила 1046,9 тисячі осіб, у тому числі в міських поселеннях – 473,4 тисячі осіб та в сільській місцевості – 573,5 тисячі осіб.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня-жовтня 2018 року чисельність населення зменшилася на 5422 особи.

Природний рух населення в січні-жовтні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року характеризувався зменшенням кількості народжених на 620 дітей та збільшенням кількості померлих на 140 осіб.