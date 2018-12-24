Населення Тернопільщини з початку року скоротилося більш як на 5 тисяч осіб
24/12/2018 0
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Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 1 листопада 2018 року, становила 1046,9 тисячі осіб, у тому числі в міських поселеннях – 473,4 тисячі осіб та в сільській місцевості – 573,5 тисячі осіб.
Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
Упродовж січня-жовтня 2018 року чисельність населення зменшилася на 5422 особи.
Природний рух населення в січні-жовтні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року характеризувався зменшенням кількості народжених на 620 дітей та збільшенням кількості померлих на 140 осіб.
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