З нагоди святкування 481-ї річниці від дня заснування Тернополя, у місті стартувала символічна акція із вручення почесних відзнак «Народжений у Тернополі».

Батькам перших трьох немовлят, народженим 15 квітня 2021 року у перинатальному центрі Тернопільської комунальної міської лікарні №2, пам’ятні знаки та сертифікати вручив міський голова Сергій Надал.

«Дуже символічно, що у день заснування Тернополя ми розпочинаємо акцію, яка буде тепер традиційною. Усі дітки, які народяться у міському пологовому будинку, отримають відзнаки та сертифікати «Народжений у Тернополі», – пояснив Сергій Надал. – Перші символічні нагороди уже отримали сьогодні троє батьків новонароджених немовлят, а завдяки діючій комплексній послузі «єМалятко», двом з них вручено також свідоцтво про народження дитини. Бажаю новонародженим тернополянам міцного здоров’ я, доброї долі та Божої ласки».