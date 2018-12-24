Народився у сорочці: водій дивом вижив у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

24/12/2018 0
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21 грудня близько 15-ї години на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2106.

Прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб ВАЗ, який був перевернутий на дах. 41-річний керманич не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок чого автомобіль здійснив наїзд на відбійник та допустив перекидання. На щастя, водій не постраждав, а пасажирів у салоні не було.

На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

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