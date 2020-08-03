Перед судом постане житель Козівського району, що побив вагітну і в результаті побоїв у неї народилась мертва дитина.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України стосовно жителя одного із сіл Козівського району, що умисно завдав тілесних ушкоджень вагітній жінці.

За версією слідства, 20 квітня 2020 року мешканка села Козівського району народила мертву дитину у машині швидкої допомоги, перебуваючи на 28-30 тижні вагітності. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, виявивши в неї численні сліди побоїв та повідомили про це правоохоронців.

З’ясовано, що напередодні між співмешканцями відбулась сварка, під час якої чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно наніс вагітній жінці декілька ударів кулаками рук в обличчя, від яких вона впала на підлогу, а зловмисник продовжив її бити на вулиці.

Внаслідок цих дій у потерпілої відбулось переривання вагітності через внутрішньоутробну асфіксію, що розвинулась від спричинення їй тілесних ушкоджень та призвела до народження мертвої дитини.

Розслідування завершено.