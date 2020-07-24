Новонароджена дівчинка, від якої відмовилася мати, зараз у пологовому будинку другої міської лікарні.

Тернополянка залишила в пологовому немовля. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, це – третя дитина, від якої відмовилася 31-річна тернополянка.

До пологового відділення немовля привезли з мамою. Жінка одразу написала відмову від дитини.

Медики швидкої розповіли лікарям, що викликали їх тернополяни, які почули плач дитини на дачах, що на вулиці Київській. Там жінка і народжувала дівчинку.