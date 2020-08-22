З післяродовими травмами та сильною кровотечею до медзакладу госпіталізували жительку одного із сіл Кременецького району. До лікарні жінку, 1986 року народження, якій на роботі стало погано, привіз чоловік.

Потерпілу прооперували. Лікарі повідомили, що жінка на днях народжувала. Остання у пологах не зізнавалася і про відсутність дитини медики повідомили на лінію “102”.

Родичі стверджують, що про вагітність не здогадувалися, бо жінка повної тілобудови і вона до останнього працювала в полі.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жителька Кременеччини народила ймовірно в ніч з 18 на 19 серпня. Чоловікові нічого не розповіла, викинула дитину в дворовий туалет і лягла далі спати. 21 серпня вона вийшла на роботу, де їй стало погано.

Про свій вчинок вона не розповідає. Родина підозрюваної забезпечена. Подружжя виховує двох дітей віком 13-ти та 15-ти років.

Даний факт внесено в ЄРДР згідно статті 117 ККУ, повідомили у поліції. Чи народився хлопчик живий, встановить судово-медична експертиза.