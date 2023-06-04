Слідчі повідомили про підозру «народному меру Тернополя», який публічно виправдовував збройну агресію рф та поширював наративи кремлівської пропаганди.

Зловмисником виявився 46-річний тернополянин, «послідовник» колаборанта Стремоусова та сепаратиста Балахніна. Він використовував популярні соціальні мережі для заперечення воєнних злочинів окупантів та возвеличення російських загарбників.

У ході досудового розслідування встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ рф, тернополянин публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечував факти збройної агресії.

Агітатор поширював у соціальних мережах зрежисоване російськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру згідно з ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За проведення антиукраїнської агітаційної діяльності йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин протиправних дій фігуранта, в тому числі й факту його можливої співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали оперативники УСБУ та слідчі Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.