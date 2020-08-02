За майбутнє без червоних зон! Саме так категорично висловився народний депутат Іван Чайківський з приводу віднесення міста Тернополя до “червоної” карантинної зони.

Позицію партії “За майбутнє”, яку він представляє в Парламенті, обранець висловив на своїй сторінці у фейсбуці.

“Всі тернополяни з подивом прочитали про нову методику Уряду визначення карантинних зон захворювання українців на ковід. За цим рішенням місто Тернопіль потрапив в найгіршу “червону” зону”. – пише пани Чайківський.

Він ставить резонні запитання: чи заслуговують тернополяни жорстких обмежень? Чи справедливий обрахунок показників захворюваності? Чи дійсно винні тільки тернополяни?

За словами нардепа, партія “За майбутнє” категорично не згідна з позицією Уряду, який не зумів налагодити комунікацію з владою області та міста, самоусунувся від управлінських рішень, займається окозамилюванням без відповідальності за прийняті рішення і це призводить до збільшення кількості хворих у всій державі.

“Ми віримо в тернополян, їхнє бажання творити здорове майбутнє та відповідальність за власне життя і здоров’я” – наголошує пан Чайківський.

На завершення озвученої позиції, нардеп окреслює вимоги.

Вимагаємо від Уряду негайно переглянути власне рішення та методику, налагодити комунікацію з владою, почути бізнес та виробити санітарні обмеження, які не впливають на економіку краю та країни.

Вимагаємо індивідуального підходу до бізнесу, якому варто дозволити працювати, за умов дотримання карантинних заходів.

Партія “За майбутнє” солідарна з тернополянами, які показують низький рівень довіри до Уряду, не раз були обдурені центральною владою та керівництвом області.

Вимагаємо негайного перегляду рішення Кабміну виключно а інтересах тернополян та бізнесу, який творить економіку країни.

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