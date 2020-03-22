Народний депутат України Іван Чайківський поділився власними спостереженнями щодо перебігу епідемії, пов’язаної з коронавірусом COVID-19.

Свої роздуми він розмістив на власній сторінці у Фейсбуці.

«Найцінніше, що є у кожного з нас – це наше життя і життя наших рідних та близьких. І зараз воно в небезпеці. Вірус – то не звичайна хвороба, і низький поки що показник смертності не повинен нас заспокоювати.Вірус літає в повітрі і легко передається під час особистісного спілкування чи в замкнутих приміщеннях з великою скупченістю людей. Особливо, якщо біля вас його носій», – написав Іван Чайківський.

Депутат вважає, що чим менше контактуватимемо між собою, тим більша імовірність не заразитися інфекцією.

«Мусимо залишатися вдома та без потреби не виходити на вулицю. Тим більше, уникати великої кількості людей та тримати дистанцію в спілкуванні. Саме для цього вводяться різні карантинні заходи. Тому своєрідне обмеження в пересуванні – це запорука того, що ми не захворіємо, а ті, що в зоні ризику – виживуть. Ще ніколи смерть не була такою близькою. Не тому, що ми піддаємося паніці, а тому, що ще не винайдено ліків від невідомого досі COVID-19», – переконаний пан Чайківський.

Депутат рекомендує приділити час спілкуванню з рідними, зробити справи, які завжди відкладалися через брак часу. А хто не може без комп’ютера, то може вимкнути інтернет та впорядкувати файли, зробити архіви важливих, але вже не актуальних документів, навчитися працювати в нових програмах, ще раз передивитися фото та пригадати приємні миті свого життя. Нехай в ці дні інтернет стане нам джерелом перевіреної інформації та способом віддаленої роботи. Але аж ніяк не для того, щоб читати в соцмережах, що «все пропало».

«Ми будемо вас інформувати, де і як ми зможемо бути корисними для кожного з вас. Бережімо себе, своїх рідних та будьмо здорові», – підсумовує Іван Чайківський.