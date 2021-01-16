На Тернопільщині люди продовжують масово виходити на акції протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Ще один мітинг вчора відбувся у селі Озеряни Бучацького району. Кілька десятків місцевих жителів перекрили автошлях Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, аби висловити своє обурення через «тарифний геноцид».

Поспілкувався з протестувальниками народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Микола Люшняк. Він наголосив на тому, що поділяє думку громадян, адже підвищувати тарифи на газ та електроенергію в умовах пандемії – неприпустимо.

– З початку нового року країну лихоманить від новини про підвищення тарифів на газ та електроенергію. Українське суспільство зараз й так перебуває на межі виживання через фінансові труднощі, спричинені коронавірусною інфекцією. Захмарні платіжки за комунальні послуги у цих умовах стануть вкрай обтяжливими для українців, частина яких залишилася без роботи та засобів для існування. Центральна влада повинна відреагувати на масові протести та збурення людей, справедливо формувати тарифи на комунальні послуги з урахуванням економічної ситуації, яка склалася в Україні. Депутатська група «Довіра» активно працюватиме у парламенті разом із профільними комітетами задля врегулювання цін на енергоносії та їх доставку для споживачів не тільки на період карантину та опалювального сезону, – наголосив Микола Люшняк.

Депутати Бучацької міськради від «Довіри» під час сесії ініціювали звернення до центральної влади з закликом зменшити тарифи на газ та відмінити плату за його транспортування.

– На протест в селі Озеряни вийшли понад чотири десятки людей. Разом з народним депутатом Миколою Володимировичем Люшняком ми поспілкувалися з ними. Було складено план подальших дій. У такий спосіб вдалося розблокувати дорогу, аби не створювати незручності водіям. Відтак, домовилися, що 21 січня ініціативна група села Озеряни разом із Миколою Люшняком поїдуть у «Тернопільоблгаз», щоб зустрітися з керівником й обговорити питання зменшення тарифів та скасування плати за транспортування, – розповів депутат Бучацької міської ради від партії «Довіра» Олег Грицак.

До слова, представники депутатської групи «Довіра» наразі напрацьовують проєкт закону, щоб зупинити практику постійного підвищення цін на природний газ та електроенергію для побутових споживачів й створити належні правові підстави для справедливого формування тарифів у цій сфері.