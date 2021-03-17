Депутатська група «Довіра» зареєструвала у Верховній Раді законопроекти № 5244 і № 5245, які покликані вирішити проблему наповнення бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Їх співавтором став народний депутат з Тернопільщини, очільник Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» Микола Люшняк.

Ініційовані «Довірою» законопроекти встановлюють справедливий та логічний розподіл податків на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами. Чинна модель сплати та зарахування ПДФО є недосконалою, зазначають у партії.

– Об’єднані територіальні громади, особливо новостворені, зіткнулися з фінансовими труднощами у зв’язку з передачею функцій колишніх райдержадміністрацій. Ледь не щодня до нас звертаються голови ОТГ з різних куточків України з проблемою фінансування громад. Аби об’єднані територіальні громади були спроможними, отримали можливості для розвитку, необхідно поступово виводити економіку держави з тіні. У такий спосіб вдасться збільшити податки до місцевих бюджетів, що задовольнить інтереси громад у збільшенні надходжень та сприятиме повноцінному функціонуванню фінансово незалежних ОТГ, – зазначив Микола Люшняк.

Документами пропонується встановити порядок сплати податку на доходи фізичних осіб пропорційно у розмірі 50 % за місцем проживання чи реєстрації та 50 % за місцем роботи такої фізичної особи. Для сільськогосподарських товаровиробників розподіл податку до сплати буде враховувати земельні ділянки, на яких здійснюється діяльність таким товаровиробником.

Законопроекти № 5244 і № 5245 підписали майже всі депутатські фракції та групи.

До слова, нещодавно вступив у дію закон «Довіри» проти «скруток» з ПДВ в аграрному секторі. Політсила продовжує працювати у цьому напрямку.